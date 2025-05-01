Педофил три года растлевал свою дочь в российском регионе

В селе Калиновское Ставропольского края правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в систематическом растлении собственной дочери. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Преступные действия, по данным следствия, начались в 2021 году, когда девочке исполнилось 14 лет, и продолжались на протяжении трех лет.

О произошедшем стало известно благодаря младшему брату пострадавшей, который рассказал об этом в школе. Сотрудники образовательного учреждения обратились к правоохранителям.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", – сообщил источник.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, вождение в нетрезвом виде и нанесение вреда здоровью.