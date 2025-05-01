Зачинщика конфликта в Липецке выгнали из России на 50 лет

Выходца из Центральной Азии, устроившего осенью 2024 года в Липецке конфликт на межнациональной почве, по инициативе ФСБ лишили российского гражданства и выгнали из РФ на 50 лет. Об этом пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

В пресс-службе отметили, что в марте 2024 года этот человек приобрел гражданство РФ.

По данным следствия, в сентябре 2024 года выходец из республик Центрально-Азиатского региона в числе других лиц инициировал конфликт на межнациональной почве с жителями Липецка.

В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ и МВД России участник конфликта был задержан, и в дальнейшем привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ с назначением административного ареста сроком на 7 суток.

«По инициативе Федеральной службы безопасности Российской Федерации органами МВД России жителю Липецкой области выходцу одной из республик Центрально-Азиатского региона прекращено гражданство России», — пояснили в ведомстве.

Иностранец депортирован в страну исхода. Решением УВМ УМВД России по Липецкой области ему закрыт въезд в Россию сроком на 50 лет, констатировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Федеральная служба судебных приставов Краснодарского края выдворила за пределы страны 414 нелегальных мигрантов, выявленных на территории региона.

Мигранты устроили оргию на заводе в Липецке

Правоохранители Ставрополья, в свою очередь, только в ноябре 2024 года выдворили за пределы страны 65 мигрантов. Все они проживали на территории страны незаконно.