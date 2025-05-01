На Камчатке суд отправил педофила за решетку на 16 лет

В Петропавловске-Камчатском рассмотрено резонансное уголовное дело в отношении жителя региона, который обвинялся в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних. Кроме того, ему вменялись в вину преступления против здоровья населения и общественной нравственности, сообщает Telegram-канал городского суда.

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В ходе судебного заседания было доказано, что мужчина длительное время развращал ребенка с целью изготовления порнографии, а также распространял ее.

Подсудимый полностью признал свою вину, а в содеянном раскаялся.

Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а последующие в колонии строгого режима. Кроме того осужденный будет обязан выплатить потерпевшему 300 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.