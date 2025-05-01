Оскорблявшего русских мигранта выгнали из России на 50 лет

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что по инициативе ведомства уроженца одной из республик Центрально-Азиатского региона лишили гражданства России, выпроводили за пределы страны и запретили въезд на 50 лет. Гражданство России данный мигрант приобретл в марте 2024 года.

© Московский Комсомолец

ФСБ инициировало применение к мигранту подобной меры после инцидента, который произошел в сентябре 2024 года в Липецке. Мужчина инициировал конфликт на межнациональной почве, оскорблял русских нецензурной бранью, высказывал превосходство ислама, размахивал ножом и угрожал физической расправой.

После задержания мигранта отправили под административный арест на 7 суток, а затем депортировали в страну исхода и закрыли въезд в Россию сроком на 50 лет.