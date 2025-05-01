Минобороны подало новый иск к «Военторгу» на 1 млн рублей

Минобороны России подало в Арбитражный суд Москвы новый иск к АО «Военторг» с требованием взыскать с компании почти 914 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

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«Министерство обороны Российской Федерации [подало] исковое заявление № б/н от 28.04.2025. Сумма исковых требований — 913 994,4 рублей», — говорится в документах.

Детали нового иска не уточняются.

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В январе Арбитражный суд Москвы принял иск министерства обороны РФ к «Военторгу» о взыскании более 111 тысяч рублей. Заявление поступило в конце 2024 года.

В августе прошлого года Мещанский суд Москвы арестовал руководителя «Военторга» Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. По информации следствия, в период с 2019 по 2022 год руководитель и сотрудники компании совместно с другими участниками мошеннической схемы в рамках исполнения государственных контрактов поставили министерству обороны РФ товары общей стоимостью 625 млн рублей.

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