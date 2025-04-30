В Финляндии заявили о спасении российского нефтяного танкера

Береговая охрана Финляндии доложила о якобы спасении российского нефтяного танкера, который мог сесть на мель в международных водах в районе маяка Кольбодегрунд.

«Судно следовало в западном направлении, которое примерно через десять минут привело бы его на мель. После того как Морской центр сообщил об этом по радио, судно изменило курс и таким образом избежало мели», — сказано в сообщении.

В марте в стране сняли арест с танкера Eagle S.

В феврале в Германии задержали танкер из Санкт-Петербурга после обрыва подводного кабеля.