Бизнесмен из России умер после поездки в Занзибар

Бизнесмен из Ульяновска Владислав Ларионов умер после поездки в Занзибар. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали родственники Ларионова, в Занзибаре мужчина заразился малярией. При этом, врачи диагностировали у него грипп — какое-то время его лечили именно от этой болезни, пока Ларионову резко не стало хуже.

«Скорая подъезжала, просто лечили его как от гриппа. Оказалось, это не он. Потом госпитализировали срочно в больницу, там диагностировали малярию, месяц находился в реанимации, на ИВЛ. Шестого марта положили в больницу, в начале апреля он скончался. Все как в страшном сне», — рассказал брат жены умершего.

Отмечается, что перед въездом в Занзибар Ларионов не принимал противомалярийные препараты — обычно их назначают до отъезда и после возвращения в эту страну.