В Израиле вспыхнули масштабные лесные пожары

В районе ряда израильских городов начались масштабные лесные пожары. Пострадали как минимум 23 человека, пишет Ynet.

В частности, горят леса и кустарники в Ашдоде, Масуот-Ицхаке, Шафире, Кфар-Варбурге и Эштаоле, огонь подбирается к жилым кварталам Иерусалима — несмотря на дождь в городе.

На фоне быстрого распространения огня несколько общин уже были эвакуированы. Движение по шоссе из Иерусалима в Тель-Авив было перекрыто по соображениям безопасности.

«Основываясь на оценках распространения огня, командующий округом поручил командам подготовиться к потенциальной эвакуации дополнительных населенных пунктов, в том числе развернуть автобусы в случае необходимости», — отметили в полиции.

В медицинские центры Каплан и Шамир поступило не менее 13 человек. Среди пострадавших — две беременные женщины и двое младенцев — один в возрасте месяца, а другой около шести месяцев.

Еще 10 человек обратились за помощью к врачам скорой помощи, но госпитализация им не потребовалась.

Поисково-спасательные службы страны проводят операции по тушению пожаров, а также по оказанию помощи местным жителям. По решению начальника военного штаба, подразделения ЦАХАЛ будут оказывать необходимую поддержку израильской полиции и пожарно-спасательным бригадам.

Кроме того, в ближайшее время в Израиль прилетят на помощь спасатели из Хорватии, Греции, Италии и Кипра.

Командующий пожарно-спасательной службой Иерусалима подчеркнул, что сегодняшние пожары могут оказаться крупнейшими в истории Израиля и что пожарным предстоит еще многое сделать, прежде чем удастся локализовать пламя.