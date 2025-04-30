В Москве возбудили уголовное дело против писателя Дмитрия Быкова

Против писателя Дмитрия Быкова* возбудили уголовное дело, сообщили в СК России.

По данным Следкома, он подозревается в совершении преступлений по статьям о распространении фейков о ВС России и уклонении обязанностей иноагента.

Рассматривается вопрос об объявлении Быкова в розыск.

В конце марта стало известно о решении Быкова закрыть бизнес в России. Речь идёт об ИП писателя, зарегистрированном в ноябре 2018 года.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.07.2022.