Российский турист погиб в Грузии

В регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии россиянин утонул в реке Кура. Об этом сообщил телеканал «Мтавари архи».

«Инцидент произошел вблизи древнего монастырского комплекса Вардзия», — сообщил телеканал, передает ТАСС.

Российский турист отправился в лодочное путешествие по реке Кура. В какой-то момент мужчина пропал из виду, после чего 29 апреля начались поисково-спасательные работы. В поисках участвовали сотрудники Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. Тело утонувшего россиянина было обнаружено 30 апреля в русле реки, неподалеку от места исчезновения.

Монастырский комплекс Вардзия — популярное направление среди туристов, особенно в весенне-летний период. Эксперты напоминают, что река Кура в этом регионе отличается сложными участками и сильным течением.