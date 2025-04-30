Арестованного экс-замгубернатора Тюменской области освободили от должности

Бывший заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, арестованный за взятку и заключивший контракт с Минобороны РФ, освобожден от должности.

Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

"Вячеслав Вахрин освобожден от замещаемой должности, трудовой договор прекращен по инициативе работника", - говорится в сообщении.

Ранее следствие установило, что в декабре 2022 года Вахрин получил от директора ООО "Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка взятку размером 13 млн рублей на покупку двух квартир в Тюмени. 16 апреля Мосгорсуд опубликовал документ, из которого следует, что Вахрин подписал контракт на прохождение военной службы в ВС РФ.