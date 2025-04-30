Российский турист скончался от малярии после поездки в Африку

После поездки в Африку 35-летний российский турист Владислав Л. из Ульяновска скончался от малярии — его укусил малярийный комар и занес смертельную инфекцию в организм. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил Mash.

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По данным журналистов, мужчина управлял местной автомобильной компанией «Мотом». В феврале он отправился в отпуск на архипелаг Занзибар вместе со своей беременной женой. После возвращения мужчина почувствовал сильное недомогание и головокружение, у него поднялась температура до 39 градусов.

— Врачи диагностировали грипп и поставили капельницу с витаминами. Но это не помогло, у Владислава начались осложнения. При госпитализации выявили малярию, медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось, он скончался в больнице, — говорится в публикации.

По словам близких, супруги не знали о возможной инфекции и не прошли рекомендуемую химиопрофилактику от малярии перед вылетом в Африку, передает Telegram-канал.

Австралийские ученые предупредили о «новой смертельной инфекции головного мозга». В стране зафиксировали второй случай японского энцефалита, который передается через укусы комаров и может привести к летальному исходу. Врачи отметили, что заболевание может протекать в легкой форме, однако рекомендовали учитывать возможность развития серьезных симптомов. Они также предупредили, что первые признаки болезни могут появиться через 5–15 дней после укуса насекомого.