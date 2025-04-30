Мужчина прыгнул в воду с Крымского моста в Москве

Пьяный мужчина спрыгнул с Крымского моста в Москве. Об этом сообщает Telegram-канале SHOT.

Как сообщает издание, мужчина залез на верхнюю опору моста, после чего прыгнул вниз. При этом очевидцы происшествия утверждают, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате он остался жив — спасатели достали пострадавшего из воды, после чего передали его медикам. Состояние мужчины, как и причины его поступка, не уточняются.

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