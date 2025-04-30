Блогер Аким Апачев оштрафован за въезд в курскую Суджу

Мировой суд Суджи рассмотрел дело об административном правонарушении против блогера Акима Гасанова, автора Telegram-канала "Аким Апачев", и признал его виновным.

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Как сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, Аким Гасанов заехал в город Суджа Курской области в 20-х числах марта - в то время, когда там, по решению оперативного штаба региона, был установлен запрет на въезд и передвижение для всего гражданского населения.

В суде интересы Гасанова представлял адвокат. Суд вынес решение о штрафе для блогера: его сумма составила две тысячи рублей.

Напомним, что ранее Аким Гасанов был оштрафован на 70 тысяч рублей за нецензурные граффити на стенах полуразрушенных зданий освобожденной Суджи.