Голый россиянин бегал по Национальному монументу в Джакарте

Индонезийский телеканал Lintas INews сообщил, что шокированные полицейские гонялись в Джакарте на центральной площади Медан Мердека за обнаженным россиянином, который мчался к Национальному монументу независимости.

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Как говорится в публикации, голый мужчина внезапно вошел в Восточные ворота и осмелился без одежды и обуви пробежать до основания монумента Монас.

Полиция смогла поймать нарушителя только тогда, когда он уже поднялся по лестнице к чаше монумента.

Позже задержанный рассказал, что является 36-летним гражданином России по имени Виктор. Свои действия он объяснил депрессией из-за психологического стресса. Полиция передала задержанного иммиграционным властям.