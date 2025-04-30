Экс-чиновника из Томской области арестовали за злоупотребление полномочиями

Бывшего вице-губернатора Томской области Александра Лебедева арестовали до 20 мая по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Свердловской области

© Газета.Ru

6 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Александра Лебедева. Постановление суда было обжаловано в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил изначальное постановление без изменения, а апелляционную жалобу защитника – без удовлетворения.

23 апреля Мещанский районный суд Москвы признал вину бывшего замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к 1,5 года колонии-поселения. Мочальников признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. В итоге суд переквалифицировал дело на более мягкую статью.