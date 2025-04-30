Цыгане избили полицейского на кладбище в Ставропольском крае

На кладбище в Зеленокумске (Ставропольский край) цыгане напали на сотрудников полиции, сообщает Baza.

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Инцидент произошел утром 29 апреля на кладбище «Дормаш». Десятки цыган собрались там, предположительно, для празднования, накрыли столы. Жители ближайших домов пожаловались на шум и вызвали полицию.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции попытались призвать собравшихся к порядку, но словесный конфликт перерос в драку. Несколько человек напали на правоохранителя, когда он попытался задержать одного из участников.

В результате нападения пострадали трое сотрудников МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Задержаны трое наиболее активных участников драки.