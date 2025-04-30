Цыгане избили полицейского на кладбище в Ставропольском крае
На кладбище в Зеленокумске (Ставропольский край) цыгане напали на сотрудников полиции, сообщает Baza.
Инцидент произошел утром 29 апреля на кладбище «Дормаш». Десятки цыган собрались там, предположительно, для празднования, накрыли столы. Жители ближайших домов пожаловались на шум и вызвали полицию.
Прибывшие по вызову сотрудники полиции попытались призвать собравшихся к порядку, но словесный конфликт перерос в драку. Несколько человек напали на правоохранителя, когда он попытался задержать одного из участников.
В результате нападения пострадали трое сотрудников МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Задержаны трое наиболее активных участников драки.