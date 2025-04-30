В Ростове-на-Дону на депутата Милонова напали в ларьке с контрафактными вейпами

Неадекватный мужчина напал на депутат Госдумы Виталия Милонова при проверке ларь по продаже вейпов. Парламентарий рассказал журналистам о случившемся.

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Милонов отправился в кафедральный собор в городе, заметив на выходе ларек по продаже вейпов с большими витринами.

— Зашел туда и увидел, что там вся продукция почти без марок, без честного знака. Похоже на контрафакт. Вызвал полицию. Полиция приехала вовремя. Стали проводить описание продукции, проверку каждой пачки. Как ворвался неадекватный человек, стал толкать меня, сотрудников полиции, — рассказал депутат.

Дебошира задержали. По словам Милонова, мужчина был либо пьян, либо под воздействием наркотических веществ. Депутат рассказал, что не стал давать отпор злоумышленнику, в итоге его задержали правоохранители, сообщает 360.ru.

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