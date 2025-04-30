Два украинских агента пострадали при взрыве СВУ в российском регионе

В Ханты-Мансийске при случайном взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) пострадали два завербованных украинских агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет (СК) России по Югре.

По данным агентства, 12 апреля при сборке взрывного устройства в Ханты-Мансийске произошла непроизвольная детонация. В результате в доме, в котором находились завербованные украинские агенты, пострадали две квартиры. Пятеро человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, среди них и два злоумышленника, готовивших теракт. Выяснилось, что фигуранты из Белоруссии и с Украины .

Ранее сообщалось, что взрыв попал на видео. Затем были задержаны три украинских агента. По версии следствия, украинец и белорус, являющиеся агентами спецслужб Украины, проводили подготовку к террористическому акту с использованием СВУ. Их целью был один из военных добровольческого батальона Министерства обороны России, который принимает участие в специальной военной операции (СВО). Третьим задержанным стал гражданин Республики Молдова. По данным силовиков, он на личном микроавтобусе доставил компоненты СВУ транзитом через Польшу, Литву и Республику Беларусь.