Спецслужбы Украины продолжают использовать Молдову и ее граждан для подготовки агентов, устраивающих теракты в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Как отметили в ведомстве, при попустительстве режима Санду территорию стран и ее граждан используют для вербовки, а также снабжения агентов Службы безопасности Украины средствами террора и заброски их в Россию. Там они в дальнейшем совершают теракты и диверсии.