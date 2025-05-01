Человек провалился между платформой и поездом на МЦД-2

На станции Павшино второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) в четверг, 1 мая, человека зажало между платформой и электропоездом, в результате чего он погиб.

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— На МЦД-2 «Павшино» погиб человек, его зажало между платформой и электропоездом, — передает Telegram-канал ДТП и ЧП Москва.

25 апреля СМИ сообщили, что человек упал под поезд на станции «Полежаевская» московского метрополитена и погиб. Из-за этого на Таганско-Краснопресненской линии не было движения от станции «Спартак» до «Баррикадной», а в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

22 апреля СМИ сообщили, что человек упал под поезд на станции «Ленинский проспект» московского метро, спустя время оказалось, что он погиб. По данным столичного департамента транспорта, из-за человека на путях на южном участке Калужско-Рижской линии временно были увеличены интервалы движения.

8 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал между платформой и движущимся поездом. Локомотивная бригада поезда 6801 заметила его и немедленно отреагировала. Несмотря на множественные травмы, мужчина выжил, его направили в реанимационное отделение больницы.