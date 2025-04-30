В загадочном деле об убийстве грибами появились подробности

Семейный ужин обернулся похоронами: хозяйка дома подала гостям блюдо с ядовитыми грибами, но клянётся, что не хотела никого убивать. Следствие уверено — это было хладнокровное отравление. Дело о ядовитых грибах, по словам прокуратуры, может стать самым обсуждаемым в этом году.

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Женщина из Австралии обвиняется в преднамеренном отравлении родственников ядовитыми грибами, а защита утверждает, что речь шла о трагической ошибке.

Проведение судебного разбирательства по делу Эрин Паттерсон, обвиняемой в убийстве нескольких членов семьи при помощи ядовитых грибов, привлекло внимание общественности не только в Австралии, но и за ее пределами. На очередном заседании стороны огласили свои позиции, детально раскрыли обстоятельства трагедии, подчеркивая: речь идет о трагическом несчастном случае, а не об умышленном преступлении.

«Этот судебный процесс, по мере развития, обещает стать одним из самых скандальных и резонансных в истории австралийского правосудия, затрагивая вопросы морали, человеческой ответственности и границ законности», — считают юристы.

История началась, когда женщина пригласила свою свекровь, отца, сестру и мужа в дом в австралийском городе Леонгата. В тот вечер хозяйка дома Эрин Паттерсон пригласила своих родственников на ужин, заявив, что хочет обсудить с ними медицинские вопросы и поделиться опасениями по поводу собственного здоровья.

Прокуроры утверждают, что подозреваемая приготовила ядовитые грибы —бледные поганки — и положила их в блюда, приготовленные на ужин. Результаты экспертиз показали наличие токсинов в крови погибших и в остатках еды. Показания свидетелей подтвердили, что сразу после трапезы у гостей начались симптомы отравления, а через несколько дней все жертвы скончались в больницах. Впрочем, сама обвиняемая снова и снова утверждает, что это была трагическая ошибка, и что она не имела намерения навредить своим родственникам.

Обвинение настаивает, что улики показывают: женщина сознательно добавила ядовитые грибы в пищу, запланировав это заранее. В ходе следствия выяснилось, что она использовала Интернет, чтобы изучить свойства и способы высушивания ядовитых грибов, и прочитала опубликованные в открытом доступе инструкции о том, как правильно сушить грибы для использования в кулинарии.

Адвокаты Эрин Паттерсон на судебных заседаниях настаивают, что речь идет о случайной ошибке, вызванной паникой и непониманием последствий. Адвокат Колин Мэнди заявил, что клиентка намеренно не собиралась подавать отравленную пищу, а все произошедшее — результат непреднамеренной ошибки, трагической случайности, вызванной сильным потрясением и эмоциональным стрессом. Он подчеркнул, что в тот день Паттерсон боролась с личными проблемами, испытывала страх за собственное здоровье и за здоровье своих детей и родственников, и в состоянии паники могла совершить непредсказуемую ошибку.

Обвинение в свою очередь утверждает, что Паттерсон специально подстроила этот обед, чтобы избавиться от ненавистных родственников, а мотивом послужило стремление скрыть собственную болезнь или получить выгоду. На суде прозвучали сведения о том, что, по данным следствия, женщина подделала диагноз рака, чтобы убедить родственников прийти на ужин, и создала видимость благородных намерений, скрывая истинные мотивы.

Следствие выяснило, что больной муж обвиняемой Саймон Паттерсон также находился на обеде и, несмотря на симптомы отравления, выжил. В его анализах не были найдены следы отравления грибами, однако в ходе расследования выяснилось, что он с женой имел разногласия и находился на грани развода. В ходе следствия также было установлено, что в 2022 году их семейная жизнь ухудшилась — пара официально разошлась, хотя продолжала жить в одном доме, делить опеку над детьми и праздновать семейные праздники.

Были опубликованы сведения о том, что обвиняемая женщина после трагедии пыталась скрыться, сопротивлялась медиками, отрицала наличие ядовитых грибов, и даже отказалась сдавать анализы, чтобы не пугать детей и не привлекать внимания следствия.