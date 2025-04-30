Утром в среду, 30 апреля, в районе привокзального рынка в Тбилиси произошел крупный пожар. Об этом сообщает IPN.

Возгорание началось около 06:00 утра по местному времени. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

По словам торговцев, с которыми побеседовало IPN, огонь охватил склады, где хранилась винтажная одежда на продажу, фрукты, овощи и другие товары. Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно.

«Все сгорело, ничего не осталось. Это был кошмар, так много дыма. Часть одежды тоже сгорела. Пожар вспыхнул сразу», - рассказали торговцы.

Старинный рынок расположен у станции метро «Вокзальная площадь» в центре Тбилиси. Он очень популярен среди туристов.