Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что падение обломков БПЛА привело к возгоранию на складе в Муроме.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Причиной пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА. Зафиксирован прилёт нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ», — указал глава региона.

Уточняется, что дроны повредили два строения: в одном, произошёл пожар, а во втором обошлось без возгорания — здание пострадало незначительно.

Ранее Авдеев сообщил о возгорании, которое произошло в складском помещении в Муроме.