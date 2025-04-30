Дело исполнителей теракта в "Крокусе" передадут в суд в середине июня

Дело четверых обвиняемых в нападении на концертный зал "Крокус сити холл" в Подмосковном Красногорске будет передано в суд для рассмотрения в середине июня. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В деле содержится очень много материалов, в том числе об обстоятельствах, связанных с атакой на "Крокус". После завершения ознакомления с ними дело передадут в прокуратуру, а затем - в суд. Вероятно, там оно окажется в середине июня",- сказал собеседник агентства.

По его словам, дело будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд.

Как сообщила ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, спецслужбы одного из недружественных государств стоят за планированием и организацией этого теракта в целях дестабилизации обстановки в России.

При этом, по данным директора ФСБ России Александра Бортникова, непосредственное отношение к теракту имеет военная разведка Украины, а вербовщиками исполнителей нападения были участники запрещенной в России террористической организации "Вилаят Хорасан", ресурсную поддержку которому по-прежнему оказывает Запад.