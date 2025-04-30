МВД: в Приморье задержали гражданина Китая, сбежавшего из колонии-поселения

В Приморском крае полицейские и пограничники задержали гражданина Китая, совершившего побег из колонии-поселения в поселке Приморском Хасанского района. Об этом сообщило региональное отделение МДВ России в своем Telegram-канале.

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"Разыскиваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания ОМВД России по Хасанскому району", - говорится в публикации.

По информации ведомства, иностранец отбывал наказание за незаконное пересечение границы. О побеге заключенного стало известно 27 апреля. В ГУФСИН уточнили, что гражданин Китая во время побега был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки. 9 апреля сообщалось, что две женщины-заключенные сбежали с лакокрасочного завода в Ростовской области, куда их отправили трудиться от колонии.

По данным Telegram-канала SHOT, 42-летняя Мария и 32-летняя Наталья вместе отбывали наказание в ИК-12 в Каменском районе. Первая села на 2 года и 2 месяца за угрозу жизни, а вторая — на 2 года и 10 месяцев за кражу. Приговоры вынесли в прошлом году, но подельницы сговорились и придумали план побега. Утром 7 апреля женщин отправили в центр трудовой адаптации осужденных при лакокрасочном заводе. Преступницы дождались, пока надзиратели отвлеклись, и сбежали. Теперь им грозит до 4 лет лишения свободы плюсом к имеющимся срокам.