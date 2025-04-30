В Новошахтинске полицейская машина влетела в автомобиль и перевернулась

В городе Новошахтинске Ростовской области полицейская машина на высокой скорости столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

© Газета.Ru

"Полицейская машина на скорости столкнулась с легковушкой и перевернулась. Авария произошла поздно вечером на перекрестке Советской улицы и проспекта Ленина", - говорится в публикации.

По предварительной информации, травмы получили оба водителя. Официальная информация пока не поступала.