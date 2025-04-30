Мощный взрыв раздался в Рыльске Курской области

Мощный взрыв прозвучал в городе Рыльске Курской области. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.

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— По предварительным данным, ВСУ атаковали город беспилотниками, — сказано в публикации.

Официальной информации пока нет, о пострадавших неизвестно.

В Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ по гражданско машине погибли мирные жители. Об этом 29 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, дрон атаковал автомобиль, ехавший по трассе Грайворон — Илек-Пеньковка. В нем было пятеро мужчин. Двое из них погибли, трое получили закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.

Ранее украинские войска атаковали беспилотниками Рязанскую область. Со слов жильцов поселка Денежниково, они слышали шесть громких взрывов в районе завода Торфмаш, первый раздался в 00:34. Также звуки дронов раздавались в районах Роща и Московский.

В эту же ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали 51 украинский беспилотник над регионами России.