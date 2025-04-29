Электричка сбила двух школьниц в Казани, их госпитализировали
Две школьницы попали под электричку в Казани, сообщает KazanFirst.
Несчастный случай произошел 29 апреля в черте города. По данным источников, обе девочки выжили и попали в Детскую республиканскую клиническую больницу.
Точный возраст пострадавших неизвестен. Информации о характере полученных ими травм пока также не поступало.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте происшествия еще работают правоохранители.
В этом месяце под поезд в Пензенской области попал молодой человек, в результате он лишился руки. По словам одного из местных жителей, пострадавший выжил, чтобы не потерять оторванную конечность, мужчина достал наручники и пристегнул ее к телу.