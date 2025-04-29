Раскрыты подробности убийства нигерийки в Москве

Темнокожая девушка из Нигерии, которую убил ножом в сердце житель Москвы, познакомилась со своим убийцей за 4 дня до трагедии, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным портала, 22-летняя Овена Фавоур Нкем прилетела в Россию в 2023-м с тем, чтобы поступить в учебное заведение.

На днях она познакомилась с 37-летним Владимиром, согласилась с ним «поразвлечься» в его квартире. Мужчина изрядно выпил, поругался с девушкой, а затем вонзил ей нож в сердце.

После убийства он завернул тело в простыню и выбросил в окно. Под утро труп нигерийки обнаружил дворник.

Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам на Савёловском вокзале. Бабушкинский суд столицы отправил его в СИЗО на два месяца.

Журналисты заметили, что у Владимира криминальное прошлое — уроженца Тамбовской области судили в частности за кражу музыкального центра из квартиры женщины.