В Москве пассажир машины со спецсигналом ударил дубинкой по другому автомобилю

Пассажир автомобиля с включенным спецсигналом ударил дубинкой по зеркалу другой машины, которая «слишком медленно уступала дорогу». Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел днем 29 апреля на Кутузовском проспекте. По словам водителя пострадавшего автомобиля бренда LiXiang, заметив в зеркало заднего вида машину ГИБДД с включенными спецсигналами, он начал перестраиваться в соседнюю полосу. Однако кортеж стал обгонять его еще до завершения маневра. В тот момент, когда мимо него проезжала третья машина, мужчина услышал удар по своему автомобилю.

«Посмотрев видео с регистратора, я понял, что из третьей машины на ходу высунулся человек и ударил резиновой дубинкой мне по зеркалу. Его целью, видимо, было снести мне зеркало за то, что слишком медленно уступал», — рассказал водитель LiXiang.

Согласно предоставленной им видеозаписи, удар по его машине нанес сидящий впереди автомобиля со спецсигналом пассажир.