В Москве пассажир машины со спецсигналом ударил дубинкой по другому автомобилю

Аксинья Кравченко

Пассажир автомобиля с включенным спецсигналом ударил дубинкой по зеркалу другой машины, которая «слишком медленно уступала дорогу». Об этом сообщает Baza.

В Москве пассажир машины со спецсигналом ударил дубинкой по другому автомобилю
© ТАСС

Инцидент произошел днем 29 апреля на Кутузовском проспекте. По словам водителя пострадавшего автомобиля бренда LiXiang, заметив в зеркало заднего вида машину ГИБДД с включенными спецсигналами, он начал перестраиваться в соседнюю полосу. Однако кортеж стал обгонять его еще до завершения маневра. В тот момент, когда мимо него проезжала третья машина, мужчина услышал удар по своему автомобилю.

«Посмотрев видео с регистратора, я понял, что из третьей машины на ходу высунулся человек и ударил резиновой дубинкой мне по зеркалу. Его целью, видимо, было снести мне зеркало за то, что слишком медленно уступал», — рассказал водитель LiXiang.

Согласно предоставленной им видеозаписи, удар по его машине нанес сидящий впереди автомобиля со спецсигналом пассажир.

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