В Швеции произошла стрельба в центре города

В Швеции несколько человек ранены в городе Уппсала в результате, предположительно, стрельбы, передает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители получили сообщения о громких звуках, похожих на выстрелы, в центре города. На месте ЧП обнаружены несколько человек с огнестрельными ранениями.

В местной больнице пока не комментируют состояние пострадавших. Полиция оцепила район происшествия, начато расследование. Город Уппсала известен прежде всего старейшим в Скандинавии университетом.