Уголовное дело экс-спикера Нижегородской гордумы направят в суд

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя гордумы Нижнего Новгорода и бывшего генерального директора акционерного общества "Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина" Олега Лавричева. После вручения копии обвиняемому уголовное дело будет направлено в Арзамасский городской суд, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора акционерного общества "Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина" Олега Лавричева и сотрудника предприятия. <…> Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Арзамасский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, с января 2015 года по июнь 2019-го Лавричев приобрел за счет предприятия рентгеновский маммографический аппарат и аппарат УЗИ стоимостью более 22,4 млн рублей. Оборудование он передал в организацию, учредителем которой является его супруга, причинив тем самым ущерб предприятию. После этого Лавричев организовал сделки от имени предприятия, придавших правомерный вид использования оборудования. В частности, он дал указание подчиненным сотрудникам составить фиктивные договоры пожертвования аппаратов в собственность аффилированного благотворительного фонда. Кроме того, при помощи подчиненного сотрудника предприятия Лавричев незаконно приобрел право на принадлежащие предприятию объекты недвижимости стоимостью более 39,5 млн рублей.

Лавричева задержали 28 апреля 2024 года в Донецке, куда он прибыл с гуманитарным конвоем. Позднее его доставили в Нижний Новгород. Лавричев арестован до 26 июня.