При взрыве в военной лаборатории в Бухаресте погибла женщина

Женщина погибла после взрыва и последующего пожара в военной лаборатории в Бухаресте. Об этом сообщает телеканал Antena 3.

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Уточняется, что взрыв произошел 29 апреля в армейской лаборатории по испытанию оружия и боеприпасов, расположенной на кольцевой дороге столицы.

По информации телеканала, на место происшествия выехали сотрудники полиции и пожарные.

"Речь идет о мобилизации сил на месте, включая машины скорой помощи, спасательное оборудование и роботизированный транспортный грузовик. Роботы используются из-за риска взрыва", – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что роботы используются из-за риска взрыва. Также спасатели пытаются определить, есть ли другие жертвы после взрыва и пожара.

Ранее на алюминиевом заводе Nedal в Утрехте в Нидерландах произошла утечка газообразного водорода. Телерадиокомпания NOS уточняла, что водород нетоксичен, однако взрывоопасен и воспламеняем.

Пожарные решили остановить работу завода для его проветривания. Также на территории предприятия прибыли службы скорой помощи и полиции.