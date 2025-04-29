Суд взыскал с сети «Ёбидоёби» 300 тысяч рублей за использование трека Инстасамки

Арбитражный суд столицы взыскал с ресторана сети суши «Ёбидоёби» 300 тысяч рублей компенсации за по иску директора певицы Инстасамка (Дарьи Зотеевой) Максима Столярова за использование трека певицы. Об этом сообщили РИА Новости. Речь идет о песне «За деньги да».

Столяров является обладателем авторских прав на произведение, а певица - прав на исполнение. По данным истца, сеть суши разместила два ролика в запрещенной социальной сети, на которых загримированная под певицу Instasamka актриса принимает от курьера заказы на доставку суши, а на фоне звучит фонограмма трека «За деньги да».

Помимо этого, сеть суши организовала флешмоб, участники которого исполнили музыкальный номер с фразой «За роллы да». В свою очередь в компании заявили, что не согласны с решением и намерены его обжаловать.

Ранее Конституционный суд России отклонил жалобу «Ёбидоёби», оспаривавшего положения федерального закона «О рекламе», которые классифицируют использование нецензурных слов в названии компании как ненадлежащую рекламу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».