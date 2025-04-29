Старшина оркестра Росгвардии выстрелил в голову концертмейстеру в Москве

Старшина военного оркестра Росгвардии из пневматического пистолета выстрелил в голову концертмейстера на станции Московского метро «Савеловская». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, инцидент произошел вечером 26 апреля, когда старший прапорщик повздорил с концертмейстером. Постепенно словесная перепалка переросла в серьезный конфликт, и в итоге старшина выстрелил в своего оппонента. Вскоре концертмейстера забрала бригада скорой помощи. Прибывшие на место правоохранители возбудили против обоих сотрудников Росгвардии административное дело о появлении общественных местах в состоянии опьянения, следует из публикации.

Другой случай произошел 23 апреля, когда житель Подольска расстрелял из самодельной винтовки компанию, шумевшую во дворе. В результате погибла 36-летняя женщина.

Предположительно, смертельный выстрел мог сделать не владелец оружия, а один из знакомых погибшей. «Вечерняя Москва» собрала подробности трагедии в отдельном материале.