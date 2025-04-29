Отравителя летчиков в Армавире осудили на 27 лет

Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы уроженца Мелитополя Егора Семенова, признанного виновным в попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

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По версии следствия, в 2022 году Семенов получил гражданство РФ, а в апреле 2023 года его завербовали спецслужбы Украины. Ему присвоили псевдоним «№35» и поручили организовать убийство 70 выпускников авиационного училища в Армавире. За это ему обещали 400 тысяч рублей, которые он так и не получил. Семенов прилетел в Армавир и приобрел там токсичное вещество, которое затем добавил в спиртные напитки и торт. В октябре 2023 года через курьера все это было доставлено в ресторан «Царская Охота», где проходила встреча выпускников училища. Летчики не смогли установить, от кого поступила посылка и передали ее работникам правоохранительных органов, которые выяснили, что алкоголь и торт отравлены. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статье о террористическом акте и государственной измене.

Задержанный Семенов признал свою вину в полном объеме. В ходе прений сторон прокурор просил назначить ему пожизненное лишение свободы.

«Суд постановил признать Семенова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет», — вынес решение судья.

Первые пять лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Прокуратура намерена обжаловать приговор.