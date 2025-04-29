Обвиняемого в попытке отравления курсантов на Кубани осудили на 27 лет

Южный окружной военный суд приговорил уроженца Мелитополя Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны, к 27 годам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

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"Суд постановил признать Семенова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет", - сказал судья.

В ходе прений сторон прокурор просил назначить Семенову пожизненное лишение свободы.