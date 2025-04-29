Два человека погибли при крушении самолета на Аляске

Два человека погибли при крушении самолета в американском штате Аляске. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на местный департамент общественной безопасности.

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Инцидент произошел в южной части полуострова, в районе населенного пункта Нануалек. В результате крушения также пострадал один человек – его с серьезными ранениями эвакуировали в госпиталь Анкориджа.

По информации газеты Anchorage Daily News, в районе Нануалека упал самолет Cessna 207.

Ранее самолет Cessna Caravan пропал с радаров в небе над Аляской. Борт летел из американского города Уналаклит в Ном. К поисково-спасательной операции привлекались национальная гвардия, береговая охрана и армия. Позже удалось найти место крушения. В результате все 10 человек, которые находились на борту, погибли.