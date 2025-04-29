В стране НАТО взорвалась военная лаборатория

В Румынии в военной лаборатории по испытанию боеприпасов и оружия произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал Antena 3.

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«Инцидент произошел во вторник в армейской испытательной лаборатории, расположенной на кольцевой дороге Бухареста. Сотрудники полиции и пожарные выехали на место происшествия для тушения пожара», — сказано в сообщении.

По данным телеканала, один человек в результате пожара отравился угарным газом. В настоящее время спасатели пытаются определить, есть ли пострадавшие.

Также отмечается, что сохраняется риск повторного взрыва.

Ранее в этом месяце мощный взрыв произошел в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана. Предполагается, что причиной инцидента мог стать топливный бак.