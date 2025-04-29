Из дела против экс-министра спорта Дагестана исключили терроризм

Дело по ч. 2 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности с использованием должностного положения) было прекращено за несколько дней до того, как бывшему министру спорта Дагестана и главе города Кизилюрта Магомеду Магомедову (среди друзей известен как Большой Махач) было предъявлено обвинение в окончательной форме. В связи с недоказанностью обвинения дело по этому эпизоду было закрыто, передает «Коммерсант».

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Уточняется, что «Следственный комитет снял с чиновника наиболее тяжкое обвинение — в финансировании терроризма, послужившее причиной попытки его суицида в СИЗО».

Напомним, что летом 2024 года, после предъявления обвинения, Магомед Магомедов, который находился в СИЗО «Кремлевский централ», был доставлен в институт имени Склифосовского с глубокими порезами на руках. В ходе расследования не удалось доказать, что в 2009 году он передал 100 тысяч долларов США криминальному авторитету и депутату Магомедхабибу Магомедалиеву, который был ликвидирован в 2013 году. Эти средства, предположительно, должны были пойти на финансирование гимринской преступной группировки. Несмотря на показания «досудебщика» Шамиля-Хаджи Шамхалмагомедова и некоего секретного свидетеля из ФСБ, выяснилось, что в 2009 году этой группировки не существовало. Ее признали бандой только в 2013 году. Таким образом, не было оснований предполагать, что она занималась финансированием терроризма.

Подчеркивается, что именно на показаниях Шамиля-Хаджи Шамхалмагомедова базируется ключевой пункт обвинения в отношении Магомеда Магомедова, который был выдвинут почти 20 лет назад. По версии следствия, по приказу главного подозреваемого его охранники 3 августа 2006 года совершили нападение на заместителя руководителя управления Федерального казначейства по Кизилюртовскому району Мирзу Сиражудинова и его малолетнего сына. В результате они были убиты, а хозяин кафе получил ранения.