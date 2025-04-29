Против бывшего министра Подмосковья возбудили дело после нападения на экс-жену

В Одинцово возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины, который избил молодую девушку и угрожал ей убийством. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Московской области.

Мужчине вменяют статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Как уточнил «Ленте.ру» источник в силовых структурах, речь идет об известном предпринимателе и экс-министре торговли Подмосковья Михаиле Хубутии.

Ранее его бывшая супруга Юлия Ван обвинила мужчину в нападении. По ее словам, Хубутия пробрался к ней в дом с топором и жестоко избил. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей.