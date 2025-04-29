Велосипедист задержан после избиения мужчины до смерти в Лобне

В Лобне задержан молодой человек 2004 года рождения, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть местного жителя. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Подмосковью.

«Установлено, что днем 23 апреля подозреваемый, проезжая на велосипеде во дворе жилого дома в городе Лобне, вступил в конфликт с ранее незнакомым ему мужчиной. В ходе ссоры фигурант нанес оппоненту несколько ударов в область головы, от которых потерпевший упал и ударился головой об асфальт. В результате полученных повреждений мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, он скончался», – сказали в ведомстве.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Подозреваемого задержали, ведется следствие.