На экс-министра торговли Подмосковья завели дело после нападения с топором на экс-возлюбленную

В Подмосковье возбудили уголовное дело, предположительно, на бывшего министра торговли Михаила Хубутию. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковная полиция».

По данным источника, дознавателем отдела дознания УМВД России по Одинцовскому городскому округу было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1966 года рождения за причинение телесных повреждений женщине 1995 года рождения. Предварительно, как выяснил портал «Страсти», речь об экс-министре Михаиле Хубутии, который подозревается в нападении на экс-возлюбленную Юлию Ван с топором.

Отметим, что сама Юлия подтвердила правозащитнице Светлане Грачевой возбуждение уголовного дела по статьям 112 и 119 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

Со слов Юлии, бывший министр ворвался к ней в дом ночью и жестоко избил. После случившегося девушка попала в больницу. Сам Михаил Хубутия отрицает причастность к нападению. Он заверял, что в тот день находился даже не в России.

Ранее няня ребенка Юлии Ван раскрыла подробности нападения на девушку.