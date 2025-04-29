Теплоходы столкнулись у причала в Казани

Столкновение двух теплоходов произошло у причала в речном порту Казани. О случившемся сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

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«29 апреля в дневное время на реке Волге у 12 причала в речном порту Казани произошло столкновение (навал) пассажирских теплоходов «Урал» и «Две столицы»», - отмечают представители ведомства.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако у судна «Две столицы» в результате происшествия оказались повреждены леерные ограждения. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента, сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку. Ранее «ФедералПресс» писал об аварии с теплоходом в Ростовской области. Из-за происшествия пришлось перекрыть судовый ход.