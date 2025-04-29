Задержан вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба

Правоохранители задержали вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребу. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Кроме того, незадолго до этого у заместителя главы города прошли обыски, тогда же правоохранители подняли вопрос о возбуждении в отношении чиновника уголовного дела.

Внимание правоохранителей также привлек бывший глава Курской области Алексей Смирнов, у которого 16 апреля прошли обыски.

Кроме того, тогда же его задержали вместе с вице-губернатором региона Алексеем Дедовым. Экс-главу Курской области заподозрили в хищении 200 миллионов рублей, которые были выделены на оборону региона во время наступления украинской армии.

Силовики пришли в обысками к вице-мэру российского города

Смирнова мог «сдать» его бывший подчиненный, бывший генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, которого арестовали еще в декабре 2024 года. «Вечерняя Москва» собрала подробности этого дела в отдельном материале.