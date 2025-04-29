В КНР из-за пожара в ресторане погибли 22 человека

В ресторане на северо-востоке Китая произошел пожар, унесший жизни 22 человек. Трагедия случилась в 12.25 по местному времени в районе Байта города Ляоян. Еще трое человек получили травмы. Об этом сообщили на CCTV.

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Причины возгорания пока не установлены. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования и отметил, что пожар привел к "значительным жертвам".

Он подчеркнул важность извлечения уроков из этой трагедии и призвал власти приложить все усилия для помощи пострадавшим и привлечения виновных к ответственности.