Силовики пришли в обысками к вице-мэру российского города

Сотрудники правоохранительных органов пришли в администрацию Краснодара, они проводят обыски в кабинете вице-мэра Всеволода Нетребы. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении чиновника решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нетреба курирует в городской администрации вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

Его назначили на пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года.

Обвиняемый в коррупции бывший вице-мэр Челябинска отправился на СВО

28 апреля сообщалось, что об аресте замглавы фонда капитального ремонта Курской области Ольги Минаковой, которая выступила посредником при передаче должностному лицу взятки в размере 3 миллионов рублей.