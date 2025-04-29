Во Внуково таможенники пресекли попытку вывоза царских золотых монет

Таможенники во Внуково пресекли попытку незаконного вывоза в Будапешт царских золотых монет 1901–1903 годов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«В аэропорту Внуково таможенники пресекли попытку незаконного вывоза старинных золотых монет в Будапешт транзитом через Стамбул», — говорится в сообщении.

Как сообщается, сотрудники таможни остановили женщину, направлявшуюся в Будапешт транзитом через Стамбул, на «зелёном коридоре» при выборочном контроле. В её ручной клади обнаружили три монеты жёлтого цвета. Пассажирка заявила, что монеты достались ей по наследству, а о запрете на вывоз она не знала.

Экспертиза подтвердила, что золотые монеты номиналом 5 и 10 рублей, отчеканенные в Санкт-Петербурге в 1901–1903 годах, представляют собой культурную ценность.

Решается вопрос о возуждении уголовного дела по ст. 226.1 УК России (контрабанда культурных ценностей).

Ранее в аэропорту Шереметьево пресечена попытка вывоза в Турцию золотой цепи весом 2 кг и стоимостью 8,6 млн рублей.