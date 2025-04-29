Расправившийся ножом с девушкой россиянин избежит тюрьмы

На Урале Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал расправившегося ножом с 30-летней Юлией Плотниковой на Эльмаше местного жителя Аркадия Пискова невменяемым. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, следствие просит применить к нему меры принудительного медицинского характера.

Как установил суд, преступление произошло днем 23 ноября 2024 года у дома №106, расположенного на улице Красных Командиров. Тогда Писков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на пострадавшую с ножом из личной неприязни. Он перерезал ей горло, а потом попытался скрыться, но его задержали по дороге в Алапаевск. На допросе у правоохранителей в содеянном он признался и рассказал, что расправился с девушкой по приказу голоса в голове.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье суд приговорил к 24 годам лишения свободы юношу, перерезавшего горло 15-летней подруге.